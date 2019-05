Federal põe Operação Nêmesis contra a pornografia infantil

23/05/2019 | 08:24



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 23, a Operação Nêmesis contra a pornografia infantil. A ação tem por objetivo combater crimes de produção, armazenamento e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças e/ou adolescentes.

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em oito Estados. Cerca de 120 policiais federais participam das buscas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Paraíba, em Sergipe e no Maranhão.

Os suspeitos irão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de pornografia infantil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O nome da operação, segundo a PF, faz referência à mitologia, na qual Nêmesis simboliza a indignação pela injustiça praticada e a punição divina diante do comportamento desmedido dos mortais. Sua função essencial era restabelecer o equilíbrio quando a justiça deixa de ser praticada.

A iniciativa coincide com a semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes que é celebrado anualmente em 18 de maio. A escolha dessa data é em memória do caso Araceli, crime que chocou o Brasil na década de 70. Araceli Crespo era uma menina de apenas 8 anos de idade, que foi violada e violentamente assassinada em 18 de maio de 1973. Os culpados jamais foram identificados e punidos.