Príncipe William revela apelido da filha, princesa Charlotte

23/05/2019 | 08:11



Ops! Parece que o príncipe William acabou entregando a forma carinhosa com que chama sua única filha mulher, a princesa Charlotte. Foi através de um vídeo publicado nas redes sociais do Palácio de Kensington que o duque de Cambridge aparece mostrando o quão afetivo é como pai. Durante uma visita ao jardim Royal Horticultural Society Back to Nature Garden, projeto por Kate Middleton com o auxílio de alguns arquitetos, o neto da rainha Elizabeth II apareceu em alguns momentos para lá de fofos com a família.

Enquanto brinca com príncipe George, seu filho mais velho no jardim, pedindo para que ele dê uma nota para o jardim da mãe, William chama sua filha e pede ajuda para dar um empurrão no balanço de corda. Ele, no entanto, não se refere à ela como Charlotte. Em vez disso, ele usa o apelido Mignonette para chamá-la para perto dele.

De acordo com a People, Mignonette é uma palavra de origem francesa, derivada de mignon, que significa pequeno, doce, delicado ou apenas fofo. Definições francesas mais antigas também consideram mignon como delicado, agradável ou gentil.

E claro que os seguidores mais atentos notaram o momento fofo e bastante íntimo da família, deixando diversos comentários elogiosos para o príncipe e para a pequena.

William é tão fofo!, escreveu uma fã

William está chamando sua filha de Mignonette, que doce!, elogiou outro internauta.

Eu acho que ele disse Mignonette, se for isso mesmo, o quão fofo é?, se derreteu outra.