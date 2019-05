23/05/2019 | 07:24



Os canais Paramount, MTV e Comedy Central vão exibir um making of inédito e exclusivo com bastidores do filme Rocketman, que conta a história de Elton John e que vai estrear no dia 30 nos cinemas brasileiros.

O especial As Músicas de Rocketman estreia nesta quinta, 23, às 21h, no Paramount Channel, na sexta, 24, às 20h30, na MTV, e, às 22h, no Comedy Central. Com 30 minutos de duração, atração mostra o set de produção, estúdios e intimidades de Sir John.

Dirigido por Dexter Fletcher e protagonizado por Taron Egerton, narra a história do músico desde garoto até chegar ao topo, como destacado astro do rock.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.