23/05/2019 | 07:24



A terceira temporada do programa A Vila estreará no dia 27, às 22h30, no Multishow. Nessa nova temporada, o ator Paulo Gustavo se desdobrará em três personagens.

Além de Rique, humorista será também a barraqueira Brenda e Maria Efisema, uma senhora que mora em Copacabana e acredita ter uma saúde de ferro, mas não larga o cigarro.

No elenco, Heloísa Perissé, Lucas Veloso, Mumuzinho, Katiuscia Canoro, Monique Alfradique, Ataíde Arcoverde e Ilana Kaplan, além de algumas participações especiais, como Carlinhos de Jesus, Sol Almeida e Sérgio Marone.

