Tadeu Schmidt, na época de repórter esportivo, nunca fez uma reportagem com o irmão Oscar Schmidt. Segundo ele, o irmão era muito briguento e ele não queria ter que destacar ou criticar as posturas dele em quadra. Assim, os irmãos só tiveram encontros profissionais quando a pauta era "festiva".

A revelação está no próximo Grande Círculo, programa do SporTV, que é comandado por Milton Leite, e vai receber no sábado, 25, às 22h30, o ex-atleta Oscar Schmidt.

Além de Tadeu, ele também é entrevistado por Luís Roberto, Felipe Andreoli, Everaldo Marques, Magic Paula e Marcelo Courrege.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.