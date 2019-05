Para cada fase da vida um destino

Lorena S. Ávila

Especial para o Diário



23/05/2019 | 07:04



Com base em levantamento do Expedia Group, que entrevistou 3.000 pessoas em três países da América Latina, o Diário separou alguns destinos que melhor se encaixam para cada viajante conforme a faixa etária

Cada momento da vida reserva uma experiência diferente e, ao longo dos anos, é inevitável descobrir que existem muitas versões de você, que vão amadurecendo e se transformando durante a caminhada. Em cada uma dessas etapas, sua nova versão anseia por vivenciar momentos únicos, principalmente quando o assunto é viajar e escolher um destino, que deixará uma marca na sua jornada e ajudará a contar sua história de vida.

Pensando nisso, o Expedia Group se dedicou a realizar pesquisa na América Latina, com mais de 3.000 participantes entre Brasil, Argentina e México, a fim de observar as tendências e os hábitos de turismo de cada geração, desde a Z (que compreende jovens de 18 a 23 anos), passando pelos millennials (pessoas de 24 a 35 anos) e pela geração X (entre 36 e 55 anos) até os baby boomers (acima de 56 anos).

Independentemente de em qual faixa etária você se encaixa, há muitos hábitos que todas têm em comum: 63,7% preferem explorar o próprio país do que outros e 67% escolhem viajar mais de avião do que de carro (20,2%), apesar da aventura de pôr o pé na estrada. E é claro que, nessas horas, definir o orçamento é prioridade para todo mundo, uma vez que 88% procuram por ofertas.

O estresse da rotina faz com que 58,5% tenham como meta lugares para relaxar, fator primordial na hora de escolher um destino, deixando para trás até mesmo os que têm muitos passeios turísticos e opções de diversão. E, característica típica dos povos latinos, o segundo tipo de viagem mais popular é para visitar a família, com 40,7% das escolhas.

Foi com base nessa pesquisa e com a proposta de que o turista aproveite melhor as viagens em cada fase da vida que o Diário separou quatro destinos especiais para cada geração, para dar um ‘empurrãozinho’ na eterna indecisão que geralmente predomina o momento de escolher para onde ir – a propósito, o estudo também revelou que seis a cada dez viajantes latino-americanos não conseguem se decidir na hora de planejar o destino. Que tal resolver isso?



GERAÇÃO Z (18 a 23 anos)

Considerados adolescentes na América Latina, integrantes da geração Z, que compreende jovens de 18 a 23 anos, ainda não deixaram o ‘ninho’ e poucos têm sua própria independência financeira. É por isso que, de acordo com a pesquisa, eles são o grupo que menos tem probabilidade de sair do país, o que faz com que 69% deles optem por explorar o ‘quintal da própria casa’ e façam, no máximo, quatro viagens por ano.

O Brasil é um dos maiores países do mundo e, com certeza, não faltam opções de destinos incríveis para desbravar a própria cultura e se desligar das redes sociais e do dia a dia cansativo que, muitas vezes, envolve faculdade e estágio. Na média, 51% da geração Z não consegue se decidir sobre o local, então, listamos alguns lugares para curtir uma ‘vibe’ para lá de bacana com os amigos ou a família.

O estudante de jornalismo Gabriel Cury, 21 anos, conta como aproveita as coisas mais simples nos passeios. “O mais gostoso de viajar é sair da zona de conforto. Às vezes, nos esquecemos que tem um mundo inteiro lá fora, diversas culturas e costumes, lugares lindos que acabam surpreendendo. Eu já viajei bastante com meus pais e, quando eu fui para o Havaí (Estados Unidos), fiquei encantado; eu vi o melhor pôr do sol da minha vida. Quando viajo, volto mais leve, dá uma desestressada.”

Como a geração Z lidera o ranking de explorar ambientes ao ar livre, com 44% de preferência, um dos lugares perfeitos para curtir é o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa. Além de belas praias, também dá para aproveitar se aventurando no teleférico e subindo até o Cristo Redentor. A vista não é somente inesquecível, mas o lugar é jovial, com barzinhos para curtir à noite e trilhas para fazer de manhã, como a do Morro dos Dois Irmãos ou da Pedra Bonita, que contam com cenários de cinema.

Ainda no Brasil, um dos roteiro mais badalados para quem quer agito e relax numa mesma viagem, Porto Seguro, na Bahia, é ideal. O local conta com agenda de festas e shows em junho, o São João Elétrico, que contará com Wesley Safadão e Bruno e Marrone, entre outros. Perto dali está a charmosa Arraial D’Ajuda.

Para os Zs que pretendem sair do País, seja com os pais, amigos ou para fazer intercâmbio, boa escolha é Amsterdã, na Holanda, que reúne o melhor dos dois mundos. Lá não está apenas a famosa Rua Red Light District que reúne bares e coffee shops – onde o consumo da maconha é permitido – mas também tem o famoso museu da Anne Frank, passeio histórico interativo, ou seja, você não irá somente observar, mas andar por toda a casa onde ela ficou confinada com sua família até ser capturada pelos nazistas. De quebra, se curte andar de bicicleta, saiba que Amsterdã tem inúmeras ciclovias, e dá para explorar toda a cidade sobre duas rodas.



MILLENNIALS (24 a 35 anos)

Mais maduros que a geração anterior e prontos para curtir a juventude, os millennials (de 24 a 35 anos) estão sempre dispostos a fazer viagens inesquecíveis, e querem aproveitar ao máximo cada experiência e ‘se jogar no mundo’. Apesar de serem ‘os reis’ da indecisão, ocupando o topo do

ranking, com 58%, eles também são os que mais viajam, chegando a fazer as malas quase seis vezes no ano.

Mesmo carregando a máxima carpe diem (aproveite a vida) tatuada, os millennials prezam muito pelo conforto, por isso, 80% deles preferem viajar de avião e, menos de 20%, de carro. E o que eles querem é uma vista daquelas para um mar cristalino e drinks na beira da piscina, tudo para expulsar o cansaço e se preparar novamente para atingir as metas pessoais. Ao todo, 62% dos millennials preferem destinos calmos para relaxar, até mais que os baby boomers (que têm acima de 56 anos).

Para o empresário Fábio Querriquelli, 32, antes de viajar, planejamento é palavra de ordem. “Quando viajo, procuro aproveitar ao máximo. Mas, antes, costumo estudar e pesquisar bastante sobre o lugar para não perder tempo. Gosto de acordar bem cedo e ir dormir tarde depois de curtir tudo”, conta.

Se tirar um tempo sabático é o que os millennials precisam, então aqui vão destinos sob medida para se desligar do ‘mundo workaholic’. Fortaleza, no Ceará, além de outras praias do Estado, são garantia de desaceleração. Quem opta pelo destino deve sentir-se num paraíso, com bastante frutos do mar e praias belíssimas que misturam grandes rochedos, águas transparentes e coqueiros, como Morro Branco, Ponta Grossa e Jericoacoara, que oferece belas dunas para andar de bugue e se divertir com as crianças. Além do parque aquático Beach Park, pedida para quem pretende passear com a família.

Se o pensamento estiver em piscinas naturais e muitas galinhas para decorar sua casa, Porto de Galinhas, em Pernambuco, é ideal. O ambiente é mais pacato, justamente para quem quer aproveitar paisagens tranquilas, natureza, observar cavalos-marinhos, por exemplo, e ser preenchido por sensação de paz.

Para finalizar com um toque de glamour, que tal visitar as terras da realeza? Londres, na Inglaterra, tem atrações para todos os gostos. Não dá apenas para ir ao palácio de Buckingham, residência da rainha Elizabeth II, ou observar a cidade do alto, a partir da roda-gigante London Eye. Também é possível fazer tour por Downtown Abbey, cenário da série de sucesso de mesmo nome e aproveitar os pubs e a atmosfera cult do local, que inclui satisfazer os beatlemaníacos ao visitar a Abbey Road.



GERAÇÃO X (36 a 55 anos)

Colecionar boas memórias ao lado de quem se ama e fazer viagens aconchegantes são a marca registrada da geração X, composta por quem tem de 36 a 55 anos. Se por um lado eles são viajantes mais pacatos, por outro, a diversão em família é garantida. As viagens chegam a durar até dez dias, ou seja, eles optam por estadias mais longas para aproveitar o destino por mais tempo.

Longe de querer ficar em casas de parentes ou incomodar conhecidos, a geração X lidera na preferência por hotéis, e praticamente 80% deles escolhem espaço confortável para ficar até o fim do passeio – é o hábito de preservar a privacidade da qual eles nunca abrem mão.

A pesquisa aponta que 34% priorizam fazer atividades que os destinos oferecem. Como a maioria dessa parcela tem filhos pequenos ou adolescentes, vale mais a pena encarar locais com programação variada para agradar a todos.

Fazer um cruzeiro é excelente opção para quem quer ficar num lugar cheio de opções, que vão das mais relaxantes, passando pelas aventureiras, até as artísticas. O navio oferece programações 24 horas por dia; festas temáticas, shows, espetáculos circenses, musicais, piscina, spa, massagem – são incontáveis e diversificadas as alternativas para se divertir. O mais bacana é que, dependendo da rota que escolher, ainda dá para passear nas cidades que ele aportar. As opções no Brasil são MSC, Royal Caribbean e Costa, e cada um oferece experiência diferenciada.

A microempresária Rosemary Batara, 54, adora a sensação de estar em alto-mar “Eu gosto muito de viajar com a minha família e minhas amigas para lugares diferentes porque cada lugar tem a sua peculiaridade. Eu adoro fazer cruzeiros, por exemplo, as viagens são cada vez mais maravilhosas.”

Já pensou em ir ao Caribe sem sair do Brasil? Maragogi, em Alagoas, tem belíssimo arquipélago, que de tão perfeito e paradisíaco, ficou popularmente conhecida como Caribe brasileiro. O local, de mar azul, é ideal para descansar, pescar, passear de barco, praticar mergulho e entrar em contato com a natureza – e o silêncio.

Destino internacional perfeito para a geração X é o mundo mágico da Disney World, nos Estados Unidos. Os parques temáticos de Orlando, na Flórida, são encantadores e reúnem diversos brinquedos dos filmes mais famosos da produtora, como Toy Story, Harry Potter, Star Wars, entre outros, sendo que as atrações mudam todo ano, de modo que a visita sempre será surpreendente. Espetáculos, lojas, brinquedos radicais e tranquilos, zoológico, parque aquático e simuladores são opções para todos que embarcarem nessa viagem com você.



BABY BOOMERS (acima de 56 anos)

Dizem que a melhor fase da vida é aquela em que você se tornou a soma de todas as experiências e já se sente completo. Os baby boomers, ou maiores de 56 anos, encarnam a serenidade de quem está no auge e não quer perder tempo com mais nada. Mais estáveis financeiramente e despreocupados, se planejam com antecedência, mas se mostram mais desapegados com o orçamento (primordial a 78% deles), em comparação às demais gerações.

Mais decididos, também sabem exatamente para onde querem ir e o que querem fazer, reflexo de bagagem com mais conhecimento sobre viajar. Do total, 46% possuem roteiro previamente definido e isso os coloca no posto de liderança quando o negócio é fazer escolhas.

Os boomers adoram programas culturais e gastronômicos, e permanecem em um mesmo lugar por bastante tempo, ultrapassando 11 dias de estadia. Cerca de 56% querem locais sossegados e, 42%, aproveitam passeios para visitar familiares. Contudo, são os que menos preferem explorar o próprio país, 39% buscam desbravar territórios internacionais.

A empresária Maria Helena Dias, 62, sempre viaja com a sua companheira e aproveita para absorver conhecimento. “Viajando se aprende muito; a cultura de outros povos, o modo de vida deles e a gente só tem como saber tudo isso vivenciando. É uma experiência para a vida inteira que vale mais que dez anos de escola. Geralmente, quando viajamos fugimos dos lugares comuns, onde a maioria dos turistas vai, isso proporciona um contato maior com a população local”, conta, ao citar o Deserto do Atacama, no Chile, uma das viagens que mais gostou, principalmente pela diversidade de paisagens naturais.

No mesmo país, a Ilha de Páscoa é local enigmático que reúne boa dose de história e paisagens impressionantes. O silêncio e a grandiosidade das estátuas dos moais provocam reflexão sobre o universo.

Mistérios e muito misticismo embalam as pirâmides do Egito, bem como todo o território, repleto de histórias inspiradas em fatos religiosos e teorias científicos. De Moisés até alienígenas, o Egito é o berço dos maiores enigmas terrestres. Visitar as pirâmides é apenas o começo, já que as atrações, como o Templo de Abu Simbel, passeio no Rio Nilo, museu do Cairo e até visitar o famoso Monte Sinai, onde Moisés recebeu as Tábuas das Leis Sagradas, com os Dez Mandamentos. Para curtir o território nacional, os boomers podem aproveitar Fernando de Noronha, perfeito para nadar com golfinhos e tartarugas, conhecer as mais de dez ilhas no local, da onde é possível tirar lindas fotos do Morro Dois Irmãos e praticar snorkel e mergulho em águas rasas.