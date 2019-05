Operação na Rua Itambé ganha reforço de agentes

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 22:22



Um dia após o Diário denunciar o desrespeito de motoristas em relação à sinalização de trânsito na Rua Itambé, a Prefeitura de Santo André ampliou a presença de agentes do DET (Departamento de Engenharia e Tráfego) na região central da cidade.

Ontem, ao menos quatro profissionais do trânsito foram deslocados para via na tentativa de acabar com o estacionamento irregular de veículos em área de embarque e desembarque demarcada em frente à Estação Prefeito Celso Daniel da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Desta vez, agentes utilizaram cavaletes para que o motorista pudesse fazer o desembarque no espaço correto, facilitando a fluidez do local. A medida faz parte da Operação Fluidez, iniciativa que tem como objetivo reduzir em até 50% o tempo em trânsito parado no município.

Divididos em duas equipes, os profissionais ficaram das 17h às 20h no local orientando motoristas para o embarque e desembarque de passageiros. Embora esteja em fase inicial, a operação, segundo moradores, já apresentou resultados positivos. “Geralmente embarco do outro lado da estação por conta do trânsito, mas com essa fluidez nem preciso ir até lá”, afirmou a assistente de recebimento Fabiana Azevedo, 26 anos.