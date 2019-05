Bolsonaro fortaleceu Vitor Hugo na condução da liderança na Câmara, diz porta-voz

22/05/2019 | 20:22



O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Jair Bolsonaro "fortaleceu" o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL), líder do governo na Câmara dos Deputados, na condução da liderança junto à Casa, ao ser questionado sobre a situação entre o parlamentar e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

"Sobre Major Vitor Hugo, presidente o fortaleceu na condução da liderança junto à Câmara, bem como tem muita convicção do trabalho a ser desenvolvido também pela deputada Joice Hasselmann e pelo senador Fernando Bezerra. Então, é um trio de atacantes extremamente bem preparados, e que juntos com outros parlamentares e com a equipe de coordenação do Planalto há de levar o melhor àquela Casa para nossa sociedade brasileira", disse o porta-voz.

Ontem, Maia criticou abertamente Major Vitor Hugo. Líderes ouvidos pela reportagem afirmaram que o movimento torna o diálogo "impossível" e que a situação é "incontornável", interpretando que houve um "rompimento institucional entre os dois". Também nesta terça-feira, após o ocorrido, o porta-voz disse que Vitor Hugo tem "toda a confiança" do presidente Jair Bolsonaro para "executar as suas tarefas".

Seminário

Na tarde desta quarta, Maia negou ter "rompido a relação" com o líder do governo na Casa porque, segundo ele, nunca houve relação com o parlamentar governista. "Não posso romper com quem nunca tive relação. Não vou excluir ninguém, mas ele não faz parte do meu núcleo pessoal, e nem vai fazer", alfinetou, ao deixar o Seminário Previdência, organizado pelo jornal Correio Braziliense.