Derrota para Criciúma aumenta pressão no Guarani por reabilitação em casa

22/05/2019 | 20:21



O Guarani voltou para Campinas com apenas um ponto de seis disputados no Sul do país: empate com o Paraná (0 x 0) e derrota para o Criciúma (1 x 0). Além disso, as fracas performances aumentaram a desconfiança dos torcedores com o time comandado pelo técnico Vinícius Eutrópio.

Os bugrinos presentes no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, na noite da última terça-feira não pouparam críticas aos dirigentes presentes no estádio e aos jogadores na saída do gramado.

É com esse clima pesado que o Guarani vai reencontrar seus torcedores na próxima terça-feira, quando recebe o Brasil de Pelotas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E, para complicar, o time corre o risco de entrar em campo já dentro da zona de rebaixamento da Série B.

Na 15ª colocação, com cinco pontos, o Guarani pode ser ultrapassado por São Bento, Operário-PR e Vitória no complemento desta quinta rodada.