Tabata Amaral (PDT-SP) diz que vai processar Weintraub por danos morais

22/05/2019 | 19:35



A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) disse nesta quarta-feira, 22, que vai processar o ministro da Educação, AbrahJam Weintraub, por danos morais. Segundo Tabata, o ministro distribuiu imagens que reproduziam conversas dela e de membros de sua equipe com funcionários do MEC que a convidavam para reuniões.

"Estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir em uma comissão pública o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe. É um constrangimento, não é uma atitude de um ministro, me envergonha", disse a deputada. A fala de Tabata aconteceu diante do ministro Weintraub, durante audiência da Comissão de Educação ocorrida nesta quarta-feira, 22.