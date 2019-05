Fernando Zor não queria se comprometer e Maiara revela ter sofrido no começo do namoro: - Eu insisti até que consegui

22/05/2019 | 19:11



É o amor! Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, que canta com Sorocaba, participaram de um vídeo para o canal do YouTube de Matheus Mazzafera e abriram o jogo sobre o namoro dos dois, que foi oficializado no início de maio.

Fernando contou que se eles se conheceram na casa de Gusttavo Lima, na época em que Maiara e Maraisa ainda não eram famosas, mas que só foram se reencontrar muito tempo depois, no dia 23 de dezembro de 2018 durante um festival sertanejo. Lá, eles cantaram juntos a música Zona de Risco, parceria entre as duplas, e as primeiras faíscas do amor surgiram!

Depois desse primeiro contato, Fernando viajou para os Estados Unidos, mas continuou conversando com Maiara por mensagens. Foi nesse momento que a cantora decidiu fazer uma loucura de amor, como o sertanejo contou no vídeo:

- Conversando com ela, eu falei: duvido você vir até aqui. Ela tinha dois dias, pensei: ela não vai viajar tudo isso pra ficar só dois dias. E ela saiu, sozinha, do nada, e foi.

Ele disse, ainda, que foi por causa disso que começou a chamá-la de passarinho - e o apelido é culpa de Marília Mendonça!

- Tinha um meme na internet de um passarinho que anda 15 mil milhas pra encontrar o par, e a Marília [Mendonça] me mandou, e aí começaram a me chamar de passarinho, já que eu fiz quase isso, disse Maiara.

Depois disso os pombinhos começaram a ficar, mas não pense que foram só flores nesse relacionamento! A cantora revelou que, no início, havia muita insegurança, já que Fernando não estava querendo se comprometer.

- Virou uma bagunça, porque ele tinha acabado de se separar, e acho que ele queria ficar com o Brasil inteiro. Aí eu falei: Ah, não vai dar, esse homem não vai me dar chance. Mas eu não conseguia largar. Ficava insistindo com ele, e tinha hora que ele não queria, mas eu insisti até que consegui.