Marina Ruy Barbosa rouba a cena em tapete vermelho do Festival de Cannes

22/05/2019 | 19:11



As brasileiras estão com tudo no Festival de Cannes, na França! O evento, um dos mais importantes do mundo do cinema, tem contado com a presença das modelos Izabel Goulart e Alessandra Ambrósio, além de Isis Valverde. Agora, quem está por lá participando de diversos eventos e, de quebra, passou pelo tapete vermelho, foi Marina Ruy Barbosa!

Nessa quarta-feira, dia 22, a ruiva chamou a atenção dos fotógrafos ao prestigiar a première de Oh Mercy! e foi fotografada pelos paparazzi. Além disso, em seu Instagram, ela dividiu com os seguidores um vídeo do momento em que desce as escadas - praticamente uma estrela de cinema!

Para a ocasião, a beldade usou um vestido tomara que caia cheio de patês, que tinha uma fenda na perna, na parte de trás. Além de um elegante coque, Marina completou o visual com joias Chopard.