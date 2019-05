Manoel leva pisão e desfalcará Corinthians contra o Deportivo Lara

22/05/2019 | 19:01



O zagueiro Manoel é a única baixa do Corinthians para a partida de quinta-feira, às 19h15, contra o Deportivo Lara, na arena em Itaquera, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O jogador ficou de fora da lista de relacionados após ter levado um pisão no pé esquerdo durante o treino.

O técnico Fábio Carille não confirmou quem será o substituto. Marllon e Pedro Henrique disputam a posição. A novidade na lista é a presença do atacante Clayson, que volta depois de ter sido poupado do duelo com o Athletico-PR, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, por sinal, é o único que tem presença garantida no setor ofensivo.

O restante das posições não foram confirmadas pelo técnico Fábio Carille. O meia Jadson, que deu assistência para o gol de Vagner Love na última partida, briga por uma posição com Sornoza. O meia guarda boas lembranças do Deportivo Lara.

No encontro com o time venezuelano do ano passado, Jadson marcou três gols na goleada por 7 a 2, fora de casa, pela primeira fase da Libertadores. "Lembro bem daquela partida. Não tem nem como esquecer, né? Afinal, marcar três gols num mesmo jogo é sempre especial, mas as circunstâncias agora são outras. Jogar um mata-mata é sempre complicado. Precisamos entrar focados em campo amanhã e procurar fazer um grande jogo em casa para levar uma boa vantagem para o duelo na Venezuela", afirmou.

Outra dúvida é a presença de Gustavo entre os titulares. O centroavante voltou a ser relacionado contra o Athletico-PR, mas começou no banco de reservas. O técnico Fábio Carille disse que pretende dar uma sequência ao jogador. A vaga no lado direito do ataque também tem disputa, entre Mateus Vital e Pedrinho.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter;

Laterais - Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel;

Zagueiros - Henrique, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes - Gabriel, Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard;

Meio-campistas - Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza;

Atacantes - Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love.