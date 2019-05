Roger tem nome publicado no BID e já pode reestrear pela Ponte Preta

22/05/2019 | 18:33



O técnico Jorginho ganhou mais uma opção para escalar a Ponte Preta no jogo de sábado, contra o Paraná, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o atacante Roger teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Anunciado na semana passada como uma das principais contratações para a sequência da Série B, Roger vinha em atividade no Ceará - sua última partida foi no dia 11 de maio - e por isso tem tudo para ser titular contra o Paraná.

No entanto, o time que vai começar jogando só será conhecido antes de a bola rolar no sábado, pois desde terça-feira que os treinamentos estão sendo realizados com os portões fechados. Alguns jogadores estão com as vagas ameaçadas, como Facundo Batista e Matheus Oliveira.

Uma baixa certa é Reginaldo, que ainda não se recuperou de uma lesão muscular e desfalca a Ponte pelo segundo jogo seguido. Como Jorginho anunciou que vai abandonar o esquema com três zagueiros, Airton deve ser mantido ao lado de Renan Fonseca e Henrique Trevisan ir para o banco.

Sem perder desde a estreia, a Ponte busca a segunda vitória seguida para se distanciar dos últimos colocados. O jogo contra o Paraná é válido pela quinta rodada da Série B.