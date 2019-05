Redação



22/05/2019 | 18:18

A Riviera Francesa, também conhecida como Côte d’Azur, e abrange algumas das cidades mais famosas da França, como Cannes e Nice. O lugar é um cenário fabuloso e, ao mesmo tempo, romântico, cercado por belas paisagens naturais.

Entre os atrativos estão ruínas antigas, praias e muitos cenários românticos e oníricos. E para aproveitar tudo o que a região oferece, que tal acampar e desfrutar ainda mais o lugar? Conheça 10 parques de campismo na Riviera Francesa para fazer turismo de aventura.

Melhores parques de campismo na Riviera Francesa

A Riviera Francesa é uma parte do litoral sul da França, no Mar Mediterrâneo, e se estende até a fronteira com a Itália. Ela é uma das áreas mais luxuosas, sofisticadas e caras do mundo, o que não afugenta o turismo na região.

O local hospeda anualmente o famoso Festival de Cinema de Cannes, que recebe profissionais famosos da sétima arte. O destino se tornou “moda” no fim do século XIX, recebendo visitantes célebres como Winston Churchill, e até hoje faz parte dos roteiros mais desejados pelos turistas.

Os parques de campismo da região são muito procurados pelo seu custo-benefício e por serem alguns dos melhores campings da França. As opções são acomodações simples, porém confortáveis. Confira uma lista com 10 parques de campismo para aproveitar o turismo na Riviera francesa, com muito conforto.

Camping éléphant, Saint-Raphael

Situado próximo à praia, possui acomodações confortáveis, todas equipadas com minicozinha, terraço e sala de estar. Além disso, conta com piscina na área externa, cassino e jardim.

Mobil Homes Vacances, Grimaud

Localizado em Port Grimaud, a 6km de distância de Saint-Tropez, o local conta com acomodações que possuem área de estar, cozinha, banheiro privativo e climatização. Os hóspedes podem desfrutar da gastronomia local no restaurante, na pizzaria ou na lanchonete fastfood presente no local, que tem também um mini-mercado. Os visitantes encontram ainda bar, spa e academia.

Nova Lodges, Grimaud

Fica localizado em Grimaud, na beira da praia. Por isso, é muito requisitado para o turismo na Riviera Francesa. Seus bangalôs climatizados possuem terraço com vista para o jardim, cozinha e banheiro privativo. Os hóspedes podem desfrutar de um spa, além de várias atividades físicas no local, que possui também restaurantes à beira-mar e bares com música ao vivo. O alojamento também é pet-friendly.

Camping la Croix du Sud, Saint-Tropez

Conta com uma piscina exterior que funciona sazonalmente, mini-mercado, bar e restaurante. Os hóspedes podem utilizar bicicletas para se locomover e praticar atividades como tênis-de-mesa. Indicado principalmente para casais e famílias.

La Baume 515, Fréjus

As acomodações climatizadas contam com minicozinha, terraço com vista para o jardim. Na vizinhança, vários restaurantes, bares e mercados a menos de 1 quilômetro de distância. Ótimos quartos familiares, com vários equipamentos disponíveis na cozinha para facilitar a vida dos papais.

Camping de la Treille, Cavalaire-sur-Mer

Conta com parque aquático, com tobogãs e banheira de hidromassagem, entretenimento infantil e familiar, além de bar e jantares temáticos. Indicado para famílias com crianças, com ótimo custo-benefício.

Sas Robrecht, Saint-Tropez

Situado à beira-mar, na Praia Pampelonne, tem acomodações climatizadas e piscina exterior, que atrai muitas pessoas que vão à Riviera Francesa a turismo. O local, que tem uma das melhores localizações de Saint-Tropez, conta com serviço de aluguel de bicicletas e atividades como mergulho, tênis de mesa, sala de jogos, pesca, equitação e canoagem. Também é possível encontrar um snack bar dentro do parque, além de serviço de SPA, massagens e banheiras de hidromassagens.

Frantheor Fréjus 5 étoiles, Fréjus

O local tem piscinas com funcionamento sazonal, banheira de hidromassagem e serviços de spa. Oferece ótimo café da manhã, restaurante e bar. Além disso, disponibiliza várias atividades de entretenimento e esportes. As acomodações são climatizadas, com ótimos quartos familiares.

L’Eden Vacances, Biot

Todas as acomodações possuem um terraço, sala de estar e cozinha. Oferece várias atividades de entretenimento para os hóspedes, piscina exterior sazonal, jardim e área de piquenique.

Ecolodge L’Etoile d’Argens, Saint-Aygulf

Conta com várias atividades de entretenimento, esportes e bem-estar para os hóspedes, como aula de yoga, piscinas, atrações musicais, restaurantes, bares e ótima gastronomia.