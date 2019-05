Fiat Chrysler vai investir R$ 500 milhões em nova fábrica de motores em Betim

22/05/2019 | 17:44



A FCA Fiat Chrysler vai investir R$ 500 milhões em uma nova fábrica de motores inéditos que serão produzidos no complexo do grupo em Betim (MG) a partir do próximo ano. Os novos propulsores terão tecnologia turbo flex em versões 1.0 e 1.3. Em relação aos equipamentos convencionais, são mais eficientes e de 7% a 8% mais econômicos.

A nova linha será instalada ao lado do prédio onde já funciona a fábrica de motores aspirados e vai gerar 1,2 mil empregos entre a montadora e fornecedores específicos de componentes. A linha terá alto grau de automação e vai operar com máquinas dotadas de inteligência artificial.

O anúncio do projeto foi feito na tarde desta quarta-feira, 22, na fábrica de Betim pelo presidente mundial da FCA, Mike Manley, em sua primeira visita após assumir o cargo no ano passado, depois da morte do então presidente Sergio Marchionne.

"Esse investimento faz parte de um plano maior que vai até 2024 e prevê 25 lançamentos (de veículos)", afirma Manley.

Entre eles estão previstos dois utilitários esportivos (SUV) da Fiat.

O investimento está inserido no plano de R$ 16 bilhões previstos pelo grupo entre 2018 e 2024. Quando anunciou o plano, no ano passado, o presidente da FCA para a América Latina, Antonio Filosa, informou que seriam R$ 14 bilhões até 2023, mas houve mudanças.

Além dos R$ 500 milhões extras, o período de aplicação foi ampliado em um ano e inclui alterações cambiais. Dos R$ 16 bilhões, R$ 8,5 bilhões estão sendo gastos na fábrica de Betim e o restante na fábrica de Goiana (PE), onde são produzidos os modelos da Jeep (os SUVs Renegade e Compass) e a picape Fiat Toro.

Segundo Manley, boa parte dos novos motores será exportada para a Europa. Hoje, a FCA produz esse tipo de propulsor apenas na China e na Polônia. A capacidade da linha brasileira inicialmente será de 100 mil unidades ao ano.

Participaram do evento o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fabricantes de autopeças e outros convidados.