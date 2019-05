Novo Toyota Corolla consegue nota máxima em segurança na Europa

Leo Alves



22/05/2019 | 17:18

Confirmado para o Brasil, o novo Toyota Corolla obteve a nota máxima em segurança na Europa. A nova geração do modelo conseguiu cinco estrelas no teste de colisão do Euro NCAP, que é a organização que realiza as avaliações.

Crash test novo Toyota Corolla

Embora tenha passado pelo teste na versão híbrida, o Corolla foi analisado na carroceria hatch, que não deve vir para o mercado brasileiro. Entretanto, por ser derivado do sedã, a expectativa é que o três volumes também tenha uma boa classificação.

VW T-Cross

Lançado recentemente no Brasil, o VW T-Cross também foi avaliado pelo Euro NCAP e atingiu a nota máxima. Vale lembrar que o modelo tupiniquim já passou pela análise do Latin NCAP e obteve o mesmo bom desempenho.

Além dos dois modelos, outros veículos passaram pelo crivo do teste de colisão. Baseado na nova plataforma modular da marca francesa, o Renault Clio também conseguiu a nota mais alta. Mazda 3, Toyota RAV4, Audi e-tron e Lexus UX foram outros testados e obtiveram a nota mais alta.

Corolla no Brasil

A nova geração do sedã médio mais vendido do mercado estreia no Brasil ainda em 2019. Confira o visual do modelo na galeria a seguir.