22/05/2019 | 17:11



Após surgirem boatos de que Robert Pattinson será o mais novo Batman, agora foi a vez de Vanessa Hudgens ser cotada para integrar o elenco de The Batman. Ela, que ficou conhecida pelo seu papel na trilogia High School Musical, da Disney Channel, poderá dar vida à próxima Catwoman das telonas.

Tudo começou após um canal no YouTube chamado The BYO Show apontar a atriz como o suposto nome para dar vida a personagem do universo da D.C e, é claro, a web surtou com a possibilidade.

Ainda assim, nem Vanessa ou seus representantes confirmaram o papel. De qualquer forma, podemos imaginar ela como a Catwoman. Não é mesmo?