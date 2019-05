Quentin Tarantino dá resposta afiada à repórter que o questionou sobre quantidade de falas de Margot Robbie em Era Uma Vez Em... Hollywood

22/05/2019 | 17:11



Quentin Tarantino é um diretor polêmico não só pelos seus filmes, cheios de violência e cenas pesadas, mas também por não levar desaforo para casa!

O diretor e os atores do filme Era Uma Vez Em... Hollywood participaram de uma coletiva de imprensa durante o festival de Cannes, e uma das perguntas irritou Tarantino. Uma repórter do New York Times perguntou a ele por que Margot Robbie recebeu tão poucas falas no longa, mesmo tendo um papel importante na história - ela interpretou Sharon Tate, atriz da era de ouro de Hollywood - que foi assassinada pela seita de Charles Manson nos anos 1960.

O diretor respondeu, visivelmente nervoso com o questionamento:

- Eu rejeito a sua hipótese.

Em vídeo publicado pelo site do jornal The Guardian, é possível ver que Margot tenta quebrar o clima tenso ao contar que seu papel exigiu um trabalho que não necessariamente seria feito por meio de diálogos, mas Tarantino continuou com a expressão fechada.

- Sempre olho para o personagem e o que ele deve fazer na história. Acho que o tempo de tela que ganhei me deu a oportunidade de honrar Sharon. Acho que a tragédia foi a perda da inocência. Mostrar esses lados incríveis dela poderiam ser feitos sem falar. Eu realmente senti que tive muito tempo para explorar a personagem sem diálogo, o que é algo interessante. Eu raramente tenho a oportunidade de ter tanto tempo comigo mesma como personagem.