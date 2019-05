Copacabana Palace: por dentro de um dos hotéis mais luxuosos do Brasil

Maria Beatriz Vaccari



22/05/2019 | 16:48

O Belmond Copacabana Palace é um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro (RJ) e do Brasil. Com fama internacional, o local já recebeu personalidades icônicas, como a princesa Diana. Além de oferecer acomodações para lá de confortáveis e uma piscina que rende fotos perfeitas para o Instagram, o hotel conta com bar e três restaurantes diferenciados. Vale destacar que o MEE, especializado em delícias da gastronomia oriental, é dono de uma estrela Michelin.

Por dentro do Belmond Copacabana Palace

Na galeria, confira algumas fotos que mostram os principais ambientes do Belmond Copacabana Palace: