Saiba quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil em 2019

Leo Alves



22/05/2019 | 15:48

Com o preço da gasolina encostando nos R$ 5, ter um modelo que consuma pouco pode ser uma boa opção para se reduzir os gastos com gasolina. Na última semana, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular atualizou a lista de consumo dos veículos vendidos no Brasil em 2019. E se antes os carros pequenos lideravam, agora são os modelos de luxo híbridos que estão na ponta.

Abaixo, confira quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil, segundo o Conpet/Inmetro. Foram considerados os valores a gasolina dos modelos são flex, para equalizar os parâmetros.

15 carros mais econômicos do Brasil

Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada); BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada); Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada); Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada); Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada); Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada); Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada); Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada); Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada); Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada); Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada); Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada); Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada); Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada); Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada);

