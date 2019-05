‘O Tempo e o Vento’ vira série no Canal Brasil

Miriam Gimenes



23/05/2019 | 07:36



O texto épico de Érico Veríssimo O Tempo e o Vento encantou nas telas de cinema com a direção de Jayme Monjardim. E, a partir de hoje, às 23h05, ele vira série exibida pelo Canal Brasil.

A trama, que se passa no Rio Grande do Sul do fim do século XIX, é contada por Bibiana Terra (Fernanda Montenegro, já na terceira idade, e Marjorie Estiano, quando nova). A personagem contextualiza o centenário confronto entre as famílias Amaral, republicana, e a Terra-Cambará, federalista, na cidade de Santa Fé. Ela tem seu sobrado invadido e recebe a ‘visita’ do falecido marido, o capitão Rodrigo (Thiago Lacerda).

Dividida em três episódios, a produção trará cenas inéditas e dará mais espaço a personagens de menor relevância no longa.