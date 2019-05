‘Aqui na Band’ começa na segunda-feira

Miriam Gimenes



23/05/2019 | 07:32



As manhãs da Band ganham a partir de segunda-feira dois novos personagens. É que terá início, às 9h, a revista eletrônica Aqui na Band, com a apresentação de Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe. A direção é de Vildomar Batista.

O programa terá duração de duas horas, de segunda a sexta, e reunirá jornalismo, entretenimento e culinária. “Estou muito feliz e entusiasmada em voltar à TV, especialmente à Band, minha casa por tantos anos, em um programa dinâmico, cuidadoso e muito interessante”, diz Silvia. A jornalista será responsável pela condução das entrevistas, além de comentar os principais fatos do dia e discutir temas ligados a comportamento, interagindo sempre com Lacombe e convidados. “Traremos para discussão assuntos que interessam à população. Serão duas horas de relevância, conteúdo e leveza”, garante a apresentadora.

Lacombe acredita que apresentar um programa de variedades é um novo desafio. “Minha experiência no jornalismo, no jornalismo esportivo e na apresentação de um reality, sem dúvida, vai me ajudar muito”, diz. Ele não economiza elogios à colega: “Sempre me impressionou a seriedade, a lucidez da Silvia. Sua capacidade de concluir de forma inteligente as entrevistas e de dar sentido às histórias que conta é impressionante”. Ele também fará reportagens especiais.

O programa terá a presença diária da chef Luiza Hoffmann, formada em gastronomia no Instituto Paul Bocuse, na França. “Mostrarei como fazer um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, usando ingredientes que as pessoas têm em casa”, explica. O Aqui na Band também contará com colunistas, entre eles Dr. Sérgio Tannuri, advogado; Veruska Boechat, jornalista, o influencer Nana Rude, entre entros.