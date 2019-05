Espetáculo remonta texto de Graciliano Ramos no palco

Miriam Gimenes



23/05/2019 | 07:31



Já se passaram oito décadas desde que foi publicado um dos grandes clássicos da literatura, o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E o texto, incrivelmente, continua sendo atual. Tanto que ganha montagem – Vidas Secas, Uma Cantata Nordestina –, que será apresentada hoje, às 15h, e amanhã, às 16h, no teatro do Sesi São Bernardo (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330). A apresentação é gratuita.

No palco, com estética inspirada na literatura de cordel, os atores relatam a vivência em uma terra seca, este sertão imaginário contido no inconsciente popular.

Trata-se de uma desventurada família com sonhos no gibão, que luta para sobreviver em meio a tantas aflições e angústias, numa terra onde falta água, mas transborda esperança.