Após ausência de Whindersson Nunes e Luisa Sonza em casamento, Carlinhos Maia desabafa: - Quem era importante pra gente estava lá

22/05/2019 | 15:11



Parece que o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães ainda vai dar o que falar. Lembra que a ausência de Whindersson Nunes e de Luisa Sonza no casório do mês foi mais do que comentado pelos fãs na última terça-feira, dia 21? Depois disso, informações da relação conturbada entre os humoristas veio à tona, assim como um desabafo da cantora sobre toda essa história.

Pois agora o próprio Carlinhos falou sobre a falta de algumas pessoas em seu casamento, mas sem mencionar nomes. No entanto, é claro que aqueles que vêm acompanhando todo o bafafá nas redes sociais já ligaram a justificativa com o caso envolvendo Whindersson, que seria, inclusive, padrinho de casamento de Carlinhos.

Em seu Instagram, ele disse:

- Estão perguntando quem foi e quem não foi. Quem era importante pra gente estava lá. Importante de fato mesmo, que precisava estar, estava lá.

Além disso, Carlinhos ainda revelou:

- Antes de entrar no cerimonial, a mulher falou: Carlinhos, tem umas pessoas que não chegaram. Eu disse: Meu anjo, meus pais estão aí? Estão. O pretinho está aí? Está! Então deixa eu entrar e casar logo com esse homem. Deixa eu entrar logo antes que esse homem desista.

Para abafar um pouco a história, ao final Carlinhos também comentou:

- Eu sei que tem gente que atrasa mesmo.

Eita! O que será que aconteceu de fato entre esses três?