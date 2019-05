Após polêmicas com Luisa Marilac, Nego do Borel reflete sobre o que passou: - Envelheci 50 anos

22/05/2019 | 15:11



Lembra que um tempo atrás Nego do Borel se envolveu numa polêmica daquelas com Luisa Marilac quando a transexual se sentiu ofendida com um comentário transfóbico de Nego? Meses depois, e um pouco mais afastado da mídia, o músico avaliou ao jornal Extra tudo o que passou nesse tempo e como estão as coisas no dia de hoje:

- Eu acredito que envelheci uns 50 anos depois de tudo o que aconteceu.

Aliás, segundo ele, o episódio com a Marilac fez com que ele refletisse sobre maturidade, assim como agora ele sabe o que é ou não brincadeira:

- Naquela época eu falei brincando. Achei que não tinha nada a ver, mas acabou machucando algumas pessoas. E eu acho que com isso aprendi muito, e algumas pessoas que fazem esse tipo de brincadeira também aprenderam. A gente sempre aprende mais a cada dia, cresce mais. Mas não vejo como algo de todo ruim. Foi muito bom para o meu aprendizado, para o meu entendimento. Eu entendi tudo o que aconteceu e acho que levantei um debate muito importante para muitas pessoas aprenderem também a praticar mais o respeito.

Mais centrado, Nego também vive um novo romance, desta vez com a atriz e blogueira Duda Reis. Sobre a relação, ele explicou por que vem mantendo a discrição nas redes sociais, algo bem diferente dos relacionamentos anteriores.

- Desta vez, eu prefiro fazer algo diferente e preservar o meu namoro. Viver isso entre nós dois. Na hora que tiver que falar a respeito, eu falarei. Mas por enquanto preferimos deixar um pouco mais quieto. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha.