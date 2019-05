Após polêmica, Carlinhos Maia confirma que não beijou o noivo na hora de oficializar a união e rebate críticas

22/05/2019 | 15:11



Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializaram a união na última terça-feira, dia 21! O casamento, que bateu recorde de transmissão, com quase três milhões de espectadores, ainda está dando o que falar, principalmente com o fato de os noivinhos não terem se beijado, como é costume durante uma celebração de casamento.

Os boatos estavam circulando na web, já que a transmissão foi cortada na hora da cerimônia religiosa, mas em um vídeo em seu Stories, o próprio Carlinhos acabou confirmando a informação. Em seu Stories, o influencer mostra o momento em que Caio Mendes, o irmão de Simone e Simaria, pede a amada, Mayara Cardoso, em casamento. Na hora de mostrar o pedido, que é selado com um beijo entre o casal, Carlinhos grita:

- O beijo que a gente não deu!

No Twitter, as pessoas ficaram indignadas com o fato de não ter rolado o beijo entre os noivos e comentaram coisas do tipo:

Um homossexual dizendo que é desrespeito beijar o noivo em um casamento homossexual?! Alguém cancela o Carlinhos Maia.

Carlinhos Maia, no próprio casamento, não beijou o marido por respeito aos convidados (héteros). Em um lugar onde quem deveria ser respeitado era ele e o marido...

Tu vê a homofobia internalizada do Carlinhos Maia quando ele não beijou o noivo no próprio casamento em respeito aos convidados? É tão triste isso que eu não consigo ficar nem indignada com o desserviço.

Depois, usando o Instagram, ele fez um texto para se defender:

Vivam o mundo da internet, mas não deixe que ele se torne mais real do que a própria realidade. Muitos nos pedem o esperado beijo. A maioria ainda não percebeu que nem tudo na vida é virtual. O nosso beijo é quentinho, molhado igual a maioria dos beijos, mas é NOSSO, apenas NOSSO!!! Quem sabe um dia não será visto, mas por enquanto será apenas sentido: POR NÓS DOIS E PELO NOSSO AMOR!!! Quer um conselho? AMÉM MAIS, DIGITE MENOS!! Amo vocês.

Depois do casório, ele ainda mostrou em seu Stories um diálogo que teve com o pai:

- Você achou estranho que era eu e Lucas, dois homens casando?, começou.

Nisso, o pai responde:

- Não, não tem isso, não.

E Carlinhos reforça:

- Não tem preconceito?

E o pai responde:

- De forma nenhuma. Te amo eternamente.