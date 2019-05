Netflix anuncia data de estreia da sétima e última temporada de Orange is the New Black

22/05/2019 | 14:11



Infelizmente Orange is the New Black está chegando ao fim! A Netflix anunciou, nessa quarta-feira, dia 22, que a série estreará sua sétima e última temporada no dia 26 de julho, para os assinantes do serviço de streaming. Essa será a última vez que veremos as detentas de Litchfield e suas histórias.

A novidade foi revelada por meio de um vídeo bem legal em que o elenco da produção aparece, nos bastidores, andando pelo set de gravações e cantando a música de abertura - You've Got Time, da Regina Spektor.

Lembrando que a sexta temporada terminou com Piper Chapman deixando a prisão. Será que ela está se adaptando à rotina de liberdade, ainda mais estando longe de sua esposa, Alex Vause? Enquanto isso, a amizade de Taystee, que espera o dia de sua sentença, e Cindy, continua abalada. O que será que podemos esperar desses conflitos finais? O jeito é aguardar!