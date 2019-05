Ao lado de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt mostra tatuagem que fez para Angelina Jolie e elogia Luke Perry: - Um ícone

22/05/2019 | 12:11



Na atual edição da Esquire, a revista convidou o diretor Quentin Tarantino e os astros Brad Pitt e Leonardo DiCaprio para que o trio falasse sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood, que chegará aos cinemas em agosto deste ano. O longa se passa em 1969 e traz personagens que existiram mesmo na vida real, em uma história que celebra Los Angeles. Além de um ensaio fotográfico, os três artistas falaram um pouco mais sobre o longa - e até mesmo citaram Luke Perry, que atuou pela última vez nesse filme, antes de morrer no dia 4 de março.

No longa, Leo interpreta Rick Dalton, um ex-astro que ficou famoso por protagonizar produções de faroeste. Com sua carreira em declínio, ele conta, principalmente, com sua amizade com Cliff Booth, o personagem de Brad Pitt. O ator falou sobre o que o levou a aceitar esse papel:

- Bom, primeiro, a chance de trabalhar com o Sr. Tarantino. E certamente esse período [década de 60] foi fascinante. É uma homenagem a Hollywood. Eu não acho que tenha um filme de Hollywood assim - digo, feito em Hollywood e sobre Hollywood (...). Rick e Cliff fazem parte da velha guarda de Hollywood, mas eles também estão tentando entrar nesse mundo da revolução hippie e do amor livre.

Brad por sua vez, também foi só elogios ao diretor:

- Certamente o período é muito divertido. Quentin Tarantino é o último fornecedor de coisas legais. Se você consegue estar em um de seus filmes, você sabe que está em ótimas mãos. Quentin te dá esses discursos, do tipo que você gostaria de ter dito indo para casa, que você pensa um dia depois. Eu senti que o roteiro era uma evolução da voz de Quentin.

Em fotos do ensaio fotográfico de Brad é possível ver uma das tatuagens do ator, como por exemplo, as iniciais de seus seis filhos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox, em seu pulso direito.

No mesmo desenho, é possível ver também a letra A, em destaque, que serviu para eternizar na pele o nome de Angelina Jolie. Apesar do fim do casamento, o ator demonstrou que não pretende, por enquanto, apagar a tatuagem.

Luke Perry morreu no dia 6 de março após sofrer consequências de um AVC. O último trabalho do eterno astro de Barrados no Baile foi justamente o filme Era Uma Vez em Hollywood, em que interpreta Scott Lancer. Ao falar sobre o colega de elenco, Brad relembra sua reação:

- Nós estávamos como crianças em uma loja de doce, porque eu lembro de ir aos estúdios e [Barrados no Baile] estava rolando e ele era o ícone da malandragem para nós, adolescentes. Era uma estranha explosão de animação que eu tive, de atuar com ele. Cara, ele era tão incrivelmente humilde e demais e completamente compromissado. Ele não poderia ter sido um cara mais amigável e maravilhoso para passar o tempo. Eu tive a oportunidade de sentar com ele e ter algumas conversas maravilhosas. Foi realmente muito especial.