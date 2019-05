Kate Middleton usa brincos de princesa Diana e faz carinho em cachorro durante festa no jardim

22/05/2019 | 12:11



Na última terça-feira, dia 21, Kate Middleton, príncipe William e a Rainha Elizabeth II comparecerem a uma festa no jardim realizada no Palácio de Buckingham! Nas redes sociais da família real, se foi explicado que este tipo de evento é organizado pela monarca como uma forma de reconhecer e promover o serviço público.

Apesar de terem posado de forma séria para as câmeras, o duque e a duquesa de Cambridge distribuíram muita simpatia enquanto conversavam com as pessoas!

Segundo a People, para a ocasião, a esposa do príncipe William apostou neste vestido rosa claro que é da grife Alexander McQueen - responsável por ter feito seu vestido de casamento! Além disso, a publicação ainda conta que Kate fez uma homenagem à princesa Diana e usou brincos de pérolas que eram dela!

Um dos convidados do evento foi Kerry Irving, um cidadão que sofreu um acidente em 2006 e, desde então, tem contado com a ajuda de um cachorro assistente chamado Max. Durante a festa, Kate fez questão de conhecer o animal e fez carinho nele.

Muito amor!