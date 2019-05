Xiaomi chega ao Brasil: catálogo vai de smartphones a patinetes

Da Redação, com assessoria



22/05/2019 | 10:48

Esta semana, a Xiaomi anunciou a sua entrada no Brasil como uma série de produtos, que serão comercializados a partir de 1 de junho. O portfólio engloba smartphones intermediários e avançados – como os famosos Mi 9 e Redmi Note 7 –, headphones, Ninebot, câmera 4K e de segurança, smartwatches, power banks e até patinetes.

Os produtos serão vendidos em três canais alternativos: varejo físico, e-commerce da marca e na loja Xiaomi autorizada, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Em breve, consumidores do Brasil todo também poderão comprar seu Xiaomi pelo site mi.com.

A operação nacional é feita em parceria com o Grupo DL, que é o distribuidor oficial da empresa no Brasil. O grupo ficará responsável também pelo pós-venda completo dos produtos com suporte técnico especializado.

