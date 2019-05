Mortes sem freio

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019



Números do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), divulgados ontem, são preocupantes. Mostram escalada impressionante na ocorrência de mortes nas ruas e avenidas das sete cidades. Os dados se referem a abril e revelam que praticamente dobraram os óbitos quando se comparam os índices de 2018 com as atuais. Neste ano, morreram 24 pessoas no período de 30 dias. No passado, foram 13. O que resultou no abril mais violento desde 2016.

Mais impressionante ainda é a quantidade de vidas que se perderam em desastres que envolveram motos. Neste caso, triplicaram as fatalidades. Se em abril de 2018 foram quatro, agora chegaram a 11. A maioria delas em razão de colisões frontais com veículos.

A região também se despediu de oito pessoas que morreram na condição de pedestres, duas quando estavam em automóveis, uma em acidente com bicicleta e duas em situação não divulgada.

Vários são os motivos que levam ao falecimento de cidadãos em decorrência do tráfego. Dentre elas destacam-se a imprudência, imperícia ou o desrespeito ao código de trânsito. Em grande parte dos casos, os condutores minimizam a possibilidade de se envolverem em problemas, enchem-se de confiança, às vezes abusam da bebida ou da velocidade e terminam gerando fatalidade.

Se tem um lado bom nesta história é saber que todas essas falhas são combatidas com um remédio: a educação. Cabe à sociedade investir na formação de indivíduos mais bem preparados para o trânsito, seja na condição de condutor, passageiro ou mesmo pedestre.

Durante este mês é realizado o Maio Amarelo, período em que as boas práticas no tráfego são ensinadas e incentivadas. É de suma importância capacitar as novas gerações para que elas sejam melhores que a atual. Que saibam aliar a responsabilidade com a tecnologia presente nos veículos. E que, principalmente, aprendam a respeitar a vida.