Receberemos sistema de defesa antimíssil da Rússia, diz Turquia

22/05/2019 | 09:59



O ministro da Defesa da Tuquia, Hulusi Akar, afirmou no fim da terça-feira que as Forças Armadas do país já recebem treinamento para operar o sistema de defesa antimísseis S-400, da Rússia, apesar das objeções dos Estados Unidos a isso. Akar também afirmou a um grupo de repórteres que a Turquia estava "fazendo preparativos" e "considerando todas as opções" contra possíveis sanções americanas contra a Turquia por causa dessa compra.

O sistema S-400 aprofundou a divergência dos turcos com os EUA. O governo americano diz que o sistema russo não é compatível com os sistemas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e poderia colocar em risco o programa de compra de jatos F-35 americanos, do qual a Turquia também é um parceiro.

A Turquia tem dito repetidamente que o acordo é algo já concluído e não pode ser cancelado. Akar disse que autoridades americanas insistem que "nenhum acordo é um acordo fechado" e desejam rever isso. Fonte: Associated Press.