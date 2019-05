Com o que os brasileiros gastam tempo na internet?

Da Redação



22/05/2019

Uma pesquisa realizada pelas parceiras Hootsuite e We Are Social mostrou que o Brasil é o terceiro país onde as pessoas investem mais tempo na internet. Em média, um brasileiro passa 9 horas conectado, ficando atrás apenas de Tailândia e Filipinas, com uma diferença de menos de 30 minutos.

Aliás, não é difícil ver a comoção dos brasileiros em torno de um acontecimento virtual. Quando isso ocorre, o País logo aparece no topo dos trending topics do Twitter. Esse fenômeno faz com que, aos poucos, a cultura do Brasil seja disseminada pelo mundo, assim como já ocorre com os memes.

A artista brasileira Gretchen, por exemplo, foi uma das beneficiadas com esse crescimento. Suas diferentes faces passaram a estampar memes, que, posteriormente, geraram um efeito positivo em sua carreira. Um dos maiores frutos foi a participação especial no clipe da norte-americana Katy Perry.

Porém, alguns setores do mercado foram atingidos negativamente. É o caso das companhias de TV por assinatura. Elas não seguiram o rumo dos serviços de streaming e, aos poucos, são esquecidas com seus pacotes de valores elevados e inalcançáveis para muitas pessoas.

Ranking de atividades virtuais dos brasileiros

No final de 2018, o IBGE liberou dados e detalhes dos serviços virtuais mais usados no Brasil. As redes sociais e os serviços de streaming lideram a pesquisa. Isso porque fazem sucesso com pessoas de todas as idades. Confira:

1. WhatsApp

Mais de 90% dos entrevistados pelo IBGE fazem o uso constante do WhatsApp. Esse aplicativo passou a ser usado até em atividades comerciais, devido ao seu custo baixo e redução de tempo para contato interpessoal.

2. Redes de vídeo

Mais de 76% das pessoas utilizam a internet para assistir a vídeos engraçados, filmes e séries. A liderança no setor fica com o YouTube e a Netflix, que fornecem serviços baratos e eficientes.

3. Entretenimento

O público mais jovem opta pelas plataformas de jogos, para partidas de Fortnite, PUBG e outros da mesma modalidade. Lá, eles batalham contra adversários do mundo todo. Vale ressaltar que essa faixa etária também é a que passa um maior tempo navegando.

Já os adultos gostam de outros meios de entretenimento, como os cassinos virtuais. Inclusive, essas empresas possuem um alto nível de confiabilidade entre os usuários nacionais, como relatado pelo BrasilCasinos.

O declínio do e-mail

Curiosamente, uma das atividades menos executadas pelos brasileiros é o envio e recepção de e-mails, que ficam somente destinados para atividades comerciais. Sendo assim, muitas pessoas têm abandonado os empregos registrados para direcionar suas atividades para o meio virtual.

Isso fez dos youtubers as novas estrelas. Eles superam até mesmo os atores de televisão na influência perante seus seguidores. Também são os mais bem cotados pelas empresas para as ações publicitárias.

