Empreendedorismo nas escolas rende prêmio do Sebrae para Santo André

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:00



Vencedor da categoria empreendedorismo nas escolas no prêmio Prefeito Empreendedor Mário Covas do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), avaliou que a conquista mostra que o planejamento de retomada do protagonismo econômico do município está no caminho certo.

Santo André concorreu com o projeto JEPP (Jovens Empreendedores Pequenos Passos) e faturou a premiação dentre 20 iniciativas da área. A entidade condecora propostas que promovam a divulgação e implementação da educação empreendedora nas instituições de ensino municipais.

No caso da Prefeitura andreense, o JEPP atende 17,2 mil alunos do ensino fundamental (1º ao 5º anos) e 720 professores, que passam por capacitação por meio de ensinamentos do Sebrae.

“Sem dúvida esse prêmio é importante porque mostra que Santo André retoma seu protagonismo. É reconhecimento com premiação importante, incentiva nossa equipe, traz orgulho para nossa gente, autoestima para o andreense”, afirmou Paulo Serra, após a cerimônia.

O prefeito ressaltou que o programa busca fazer nascer na criança cultura de empreendedorismo que vá além da área econômica. “Existe conceito de empreendedorismo social, de a pessoa ter papel de liderança. O conceito é transformar boas ideias em ações. Essas noções que as crianças aprendem podem até servir para a gestão pública. Empreendedorismo, na nossa avaliação, é mais até do que o canal direto com o desenvolvimento econômico e geração de emprego”, comentou, citando que o projeto é liderado pela equipe do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzatto.

Assim como todo Grande ABC, Santo André passa por processo de transformação de seu perfil econômico nas últimas décadas, com queda no número de empresas e aumento de vagas na área de serviços – na região, por exemplo, em quase 30 anos houve recuo de 58% do volume de empresas.

Paulo Serra apontou que, em Santo André, quase 70% dos empregos são gerados por micro e pequenos empreendedores e que a tendência é esse cenário se manter – se não aumentar –, já que a economia nacional ainda demonstra dificuldades para engrenar. “O nosso projeto engloba conceito amplo de empreendedorismo. É algo que não voltaremos mais atrás. Não tenho dúvida que a próxima geração virá ao mercado de trabalho com noções claras em suas formações.”

Como vencedor da etapa paulista do prêmio Prefeito Empreendedor, Santo André concorrerá também na premiação nacional, que acontece no dia 5 de junho, em Brasília.



O evento de ontem também premiou, com a segunda colocação, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na categoria inclusão produtiva e apoio ao microempreendedor individual. Ficou atrás de São José do Rio Preto.