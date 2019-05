Vazamento de combustível fecha Imigrantes por 7 horas

Da Redação



22/05/2019 | 07:00



Um acidente entre duas carretas interditou totalmente, ontem, por sete horas, o trecho de serra da pista Norte da Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital. A colisão ocorreu na altura do km 54, em Cubatão, no Litoral paulista, e não deixou feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente provocou o vazamento de 2.000 litros de combustível transportado por um dos veículos. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) declarou que parte do produto vazado atingiu a Serra do Mar e técnicos ainda avaliam possíveis danos.

Para conter o vazamento, o Corpo de Bombeiros mobilizou 11 equipes da corporação em Santos, Santo André e outras cidades da Grande São Paulo. A situação foi controlada após o combustível residual armazenado na carreta acidentada ser transferido para outro veículo. Uma espuma foi jogada durante os trabalhos para evitar incêndio ou explosão.

Por causa do acidente, a rodovia ficou interditada das 10h20 até as 17h11. Devido à mudança implementada no viário, a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes e as duas pistas da Via Anchieta registraram congestionamento ao longo do dia. A situação foi normalizada apenas no fim da noite.

Esta foi a segunda vez em menos de uma semana que rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes foram interditadas. Na sexta-feira, a pista Sul da Via Anchieta permaneceu totalmente bloqueada durante 17 horas devido queda de barreira no km 46, próximo de Cubatão, no trecho de serra.