Volkswagen inaugura laboratório de protótipo virtual

22/05/2019 | 07:24



A Volkswagen inaugurou ontem laboratório de protótipo virtual na fábrica Anchieta, em São Bernardo. A ideia é que a tecnologia de ponta torne reais os carros que serão lançados futuramente.

Com a novidade, será possível visualizar o interior e exterior do veículo em detalhes, e manusear suas peças, como abrir portas e capô. O investimento no laboratório integra os R$ 7 bilhões que serão aportados até 2020 para modernizar a fábrica e desenvolver produtos – inclusive o CUV que sairá da linha de montagem da região até o fim do ano, e deverá se chamar Taigun.

“A nova Volkswagen é movida pela inovação. Estamos utilizando recursos tecnológicos, como realidade virtual e realidade aumentada, para otimizar o desenvolvimento de novos produtos, tornando o processo ainda mais eficaz”, disse o vice-presidente de desenvolvimento do produto da Volkswagen do Brasil e América do Sul, Markus Kleimann. “Com o protótipo virtual estruturado em um software, as áreas de simulações dentro da engenharia do produto dão início às suas atividades em ambiente virtual para verificar segurança (crash-test), acústica, aerodinâmica, durabilidade, entre outros pontos. Os testes com veículos físicos são realizados na sequência”, completou o executivo.

Em um primeiro momento, não haverá contratações. Existem atualmente 950 funcionários na área de desenvolvimento do produto, todos alocados na região. Desse efetivo, 100 foram contratados neste ano.

A Volks vai paralisar sua produção em São Bernardo a partir do dia 24 de junho, e os 4.500 trabalhadores que atuam na produção ficarão em casa por um mês. Os motivos são o volume menor de exportações para o principal parceiro comercial da montadora, a Argentina, que passa por crise econômica, e adequação da planta para receber o novo modelo.