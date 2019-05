Anúncio sobre o comprador da Ford sairá em 15 dias, segundo Doria

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:21



Segundo o governador João Doria (PSDB), anúncio sobre a situação da fábrica da Ford, em São Bernardo, deve ser feito em até 15 dias. A unidade, que mantém 2.800 funcionários, teve o fechamento anunciado em fevereiro e passa por processo de venda com ajuda do Estado para a negociação.

“Posso antecipar que os entendimentos seguem positivamente e, em breve, acredito que no máximo em 15 dias, nós poderemos fazer um anúncio com uma resposta positiva em relação à Ford”, disse.

O governador afirmou que há duas empresas interessadas na aquisição. Ele também destacou a ajuda do prefeito Orlando Morando (PSDB) e do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) no processo. “E vale ressaltar os fornecedores e concessionárias da Ford da mesma maneira. Estamos seguindo o mesmo roteiro da GM, que funcionou, ao lado do IncentivAuto, que complementa esse conjunto de fatores, gera empregos e garante novos investimentos”, assinalou.

A Caoa, uma das empresas que já assumiram interesse na unidade, afirmou que até o momento não houve nenhuma novidade e não teve conhecimento sobre o informado pelo governador. A Ford destacou que, neste momento, julga prematuro fazer qualquer comentário sobre esse processo.

INVESTIMENTOS - Enquanto a Ford anunciou a saída do segmento de caminhões da América Latina, razão do fechamento da planta da região, a Mercedes-Benz e a Scania já anunciaram aportes neste ano em São Bernardo. A primeira inaugurou em março linha de montagem de cabinas, com custo de R$ 100 milhões.

A Scania anunciou ontem aporte de R$ 1,4 bilhão. De acordo com o presidente e CEO da Scania na América Latina, Christopher Podgorski, o montante não foi motivado pela saída da Ford do mercado. “Nossa vocação sempre foi os veículos pesados, agora com a introdução da nova geração caminhões, nós ampliamos o portfólio de produtos. Nenhuma decisão foi tomada por conta da Ford. É uma decisão particular deles, que têm outras prioridades. Nossa prioridade continua sendo a principal fábrica da Scania fora da Europa, que é a de São Bernardo, e assim continuará sendo”, disse.