Árvore causa problemas a moradores de S.Bernardo há pelo menos cinco anos

Victor Augusto

Especial para o Diário



22/05/2019 | 07:00



Moradores da Rua Barão de Cotegipe, no bairro Jardim Continental, em São Bernardo, reclamam do trecho da calçada – na altura do número 128 – que foi danificado pelas raízes de árvore de grande porte. Além disso, há a preocupação com o fato de que a planta corre o risco de cair. Segundo eles, a remoção do vegetal é solicitada há pelo menos cinco anos, como relata moradora do bairro há 40 anos – e vizinha do imóvel 128 – Maria das Dores de Arruda, 63, que afirma exigir a retirada da árvore para a própria segurança. “Os galhos ameaçam cair e estão virados para a minha casa. Se caírem podem derrubar a estrutura toda.”

Morador do imóvel do número 128 – local onde a árvore causa os estragos –, Jaime Vicente Marin, 65, move processo, junto à proprietária do imóvel, contra a Prefeitura de São Bernardo. Na ação é solicitada a retirada da árvore, mas até o momento eles não obtiveram resposta oficial da administração municipal. Jaime mora no imóvel há dois anos e comenta o quanto é difícil conviver com o problema.

Ele relata desde rachaduras por toda a casa até a destruição de parte da garagem, além da sujeira produzida pelas folhas da planta. “Todo dia tenho de limpar o telhado, e retiro muita sujeira. Além disso, a árvore tem muito cupim e eles também se espalham por dentro da casa”, complementa.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de São Bernardo não se pronunciou sobre o caso até o fechamento desta edição.