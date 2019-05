Polícia identifica assassino de morador de rua em Sto.André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:00



O empresário Marcelo Pereira Aguiar, 36 anos, teve a prisão temporária decretada pela Polícia Civil, após ser identificado como o autor dos disparos que mataram o morador de rua Sebastião Lopes, 40, em 11 de maio, na Vila Assunção, em Santo André. Ele é considerado foragido pela polícia e as investigações apontam para conflito entre os dois homens.

“O Marcelo é colecionador de armas e foi detido em março, em São Bernardo, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, após se apresentar como policial em um bar”, explicou a delegada titular do setor de homicídios da cidade, Roberta Franco. Na ocasião, o empresário foi liberado mediante o pagamento de fiança. A investigação chegou à residência do empresário, também na Vila Assunção, onde foram apreendidas duas armas: uma espingarda calibre 12 e uma carabina ponto16, imitação de um modelo AR-15, além de munição. A arma do crime não foi localizada nem a documentação do armamento apreendido. A polícia aguarda informações, solicitadas ao Exército, sobre quais são as armas registradas em nome do foragido.

Ainda não foi identificado o condutor do Mercedes prata, placa EEI 6060, de Santo André, de onde o atirador desceu e efetuou os disparos. O empresário é dono de uma pizzaria próximo ao local do crime e tem outras duas empresas em seu nome, uma em São Bernardo e outra em Santa Catarina, as duas de assessoria em software. Os investigadores aguardam o comparecimento da companheira do empresário, que não teve o nome revelado, para prestar esclarecimentos. Até o fechamento desta edição, ela não era considerada suspeita, mas a polícia sabe que o casal estava junto pouco antes do crime. Este foi o segundo assassinato de morador de rua na cidade em 2019.