Vidoski se encontra com Bruno Covas na Capital

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:00



Prefeito em exercício de São Caetano, Beto Vidoski (PSDB) esteve ontem no gabinete do prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), para tratar de problemas relacionados à divisa das cidades. Segundo Vidoski, a agenda envolveu a tentativa de solução de pequeno alagamento que se forma em uma ponte próxima à Avenida Almirante Delamare e também sobre falta de acesso aos prédios que ficam perto da divisa da Avenida Guido Aliberti com o bairro paulistano São João Clímaco.

“O Bruno e eu somos amigos dentro do PSDB de longa data. O Bruno me recebeu em caráter de prefeito para prefeito, mas a cordialidade foi pela amizade de longa data. Dentro do PSDB tenho certeza que ele tem tudo para ser o candidato a prefeito à reeleição de São Paulo, mas preferimos não tratar de temas partidários hoje (ontem) na reunião. Focamos naquilo que necessariamente tem que ser resolvido”, comentou Vidoski.

O prefeito em exercício de São Caetano disse que Covas acolheu as demandas apontadas e deliberou para que o departamento técnico faça estudos visando solução dos casos. Para ele, a construção de galeria de 300 metros solucionaria o impasse na Avenida Almirante Delamare. Sobre a via que dará acesso aos prédios, Vidoski pontuou que o objetivo é evitar “problema iminente”, uma vez que a única opção hoje empurra o trânsito para São Caetano.

Ao fim da agenda, Bruno Covas não concedeu entrevista. Apenas gravou vídeo, postado nas redes sociais, sintetizando o encontro. “Dizer que essa atuação conjunta entre São Paulo e as outras cidades da Região Metropolitana é essencial. Não adianta São Caetano mandar o trânsito para um lugar e São Paulo levar para outro. A questão da macrodrenagem é outro. A água não vai respeitar a divisa de território”, disse, no vídeo.