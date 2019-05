Trio de São Caetano recebe homenagens por medalhas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:00



Há dez anos São Caetano é casa do taekwondo brasileiro. Prova disso foi o desempenho dos atletas da equipe no Mundial de Manchester, na Inglaterra, no fim de semana. As pratas de Caroline Santos e Ícaro Miguel, somadas ao bronze de Milena Titoneli, tornaram-se fundamentais para o Brasil alcançar sua melhor posição na história – foram cinco pódios no total. Os atletas foram homenageados ontem peo prefeito em exercício Beto Vidoski (PSDB).



Os atletas receberam, ao lado dos técnicos Clayton e Reginaldo dos Santos, irmãos e que também compõem a Seleção Brasileira, menção honrosa pelas medalhas. “Orgulho enorme para nossa cidade esse feito. No início do trabalho enfrentamos muita resistência, mas os resultados mostram que estamos no caminho certo”, destacou Beto Vidoski, que substitui a José Auricchio Júnior (PSDB), afastado do cargo sob alegação de problemas particulares.



Entre os medalhistas, Milena Titoneli mora em São Caetano e iniciou no taekwondo por meio do PEC (Programa Esportivo Comunitário), escolinhas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura. “Sempre sonhei em estar no pódio do Mundial, desde que assistia pela TV. Estou realizada em estar entre as melhores do mundo”, comentou.



Carol e Ícaro demonstraram sentimento de dever cumprido. “Estou realizada. Claro que queria o ouro, mas não deu. Estou feliz porque essa medalha representa cada gota de suor que eu derramei”, comentou. “A última vez em que o Brasil esteve na final foi em 2005, quebrei a marca. Sempre falo: ‘Mire a Lua, caso erre vai ficar com as estrelas’. Foi isso que eu fiz, queria o ouro, fiquei com a prata, mas com a sensação de que poderia ter ido mais longe”, constatou Ícaro.