Ação social tem a primeira edição de 2019 em São Caetano

Flávia Fernandes

Especial para o Diário



22/05/2019 | 07:00



A 14ª edição do Diário do Grande ABC nos Bairros começa neste sábado, das 9h às 15h, na EE Padre Alexandre Grigolli, no bairro Nova Gerty, em São Caetano, com a proposta de levar atividades de lazer e serviços gratuitos à população, como aferição de pressão arterial, avaliação odontológica, tratamentos de beleza, atendimentos judiciários e sorteios de cestas básicas. Bairros das setes cidades participarão do projeto ao longo do ano.

A unidade de ensino tem 674 alunos, do 6º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio. Segundo a diretora Ana Maria Nogueira, a escola recebe muitas crianças de comunidades da Vila Palmares (Santo André) e Heliópolis (Capital), que fazem divisa com a cidade. Para ela, a ação pode ajudar alunos de condições sociais mais precárias. “Alguns fazem a única refeição aqui na escola”, diz.

O alto número de idosos daquela região também será beneficiado com os serviços de saúde oferecidos na ação. Segundo o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, São Caetano tem aproximadamente 30 mil idosos, o que corresponde a mais de 20% da população da cidade. Neste ano, o Instituto Polígono vai oferecer teste de glicemia, IMC e aferição da pressão arterial. “Quando ocorrem ações de saúde no bairro, muitos idosos participam”, conta a vice-diretora da escola, Carmem Lúcia Dias.

Claudia Zeber, coordenadora de marketing do Diário, revela que a expectativa é que haja forte adesão da população do entorno da escola e até da cidade, e que a ideia é apresentar ação diferenciada para a região. “Esperamos levar carinho e respeito pelas pessoas que lá estiverem. Se saíram das suas casas à procura de bons serviços e atendimento, elas terão”, relata Claudia. Segundo ela, ao menos 500 pessoas deverão se beneficiadas com as atividades de sábado.