Santo André e São Caetano iniciam adequações para novas unidades

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:00



As prefeituras de Santo André e de São Caetano vão iniciar adequações estruturais para implantação de unidades descentralizadas da farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. A deliberação ocorreu ontem, durante reunião do GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio Intermunicipal. O encontro contou com representantes do Estado.

A primeira unidade fora do Mário Covas começou a funcionar ontem, no Poupatempo de São Bernardo. A expectativa é a de que o posto de Santo André seja implementado no Poupatempo da cidade e atenda também pacientes de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em São Caetano, a unidade ficará no Atende Fácil.

Segundo o Consórcio, os próximos 90 dias servirão como etapa de teste para a continuidade do processo. O governo do Estado vai avaliar os resultados e a partir de então, dará início às negociações junto às prefeituras de Santo André e São Caetano para criação de mais dois postos na região neste ano.

O GT Saúde vai acompanhar o processo de adequação nas cidades e, assim que as áreas estiverem prontas, será marcada nova agenda com o governo estadual para planejar o início do programa nos dois municípios. A descentralização da farmácia de alto custo, com criação de novos postos, era discutida há oito anos.