Falhas na marcação de consultas causam crise em S.Bernardo

22/05/2019 | 07:00



As falhas no sistema de marcação de consultas e exames derrubaram o coordenador de atenção básica de São Bernardo, Rodolfo Strufaldi, demitido na manhã de ontem pelo prefeito do município, Orlando Morando (PSDB), durante reportagem do Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, que mostrava fila com mais de quatro horas de espera na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Ipê.

O problema, entretanto, já não é novidade em São Bernardo. No último dia 2, o mesmo telejornal mostrou a revolta de moradores que ficaram horas na porta da Policlínica Centro, na Avenida Armando Ítalo Setti, nas proximidades do Paço Municipal, à espera de conseguir um agendamento.

Nos dois casos, os pacientes relataram que o sistema de marcação de consultas divide a população por grupos e realiza agendamento somente uma vez por semana. Dessa forma, quem necessita da rede pública de saúde passa boa parte da madrugada no portão dos equipamentos para garantir lugar na fila e conseguir agendar o atendimento.

O Diário também noticiou, no dia 1º de abril, longas filas para agendamentos de consultas e exames na unidade do Centro. Na ocasião, Magali Lopes Paulete, 48 anos, disse que fazia mais de uma hora que aguardava na longa fila. “Não consegui marcar ortopedista mês passado (março) por falta de vagas, mandaram eu vir neste mês e nem sei se vou conseguir ser atendida.”

Procurada pelo Diário para comentar a demissão de Strufaldi e esclarecer possíveis medidas para agilizar o atendimento, a Prefeitura de São Bernardo não retornou até o fechamento desta edição.

CAISM

Coordenador médico do Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) de São Bernardo – do qual é um dos fundadores –, Rodolfo Strufaldi disse preferir não comentar sobre a demissão (teria sido por telefone), mas admitiu que deverá voltar ao cargo que ocupava até assumir a chefia da atenção básica, há pouco mais de dois anos.

Médico ginecologista e obstetra formado pela FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) há 31 anos, Strufaldi trabalhou no Caism desde a fundação, em 1990. O espaço é referência no tratamento do câncer de mama, doença responsável por cerca de 7.000 atendimentos por ano. Na unidade são oferecidas 16 especialidades médicas, como mastologia, uroginecologia, osteoporose, infertilidade, endometriose e pré-natal de alto risco, entre outras.