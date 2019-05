Economia anuncia avaliação de receitas e despesas do orçamento nesta quarta-feira

21/05/2019 | 21:21



O Ministério da Economia divulga às 14h40 desta quarta-feira (22) o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º bimestre. O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues Junior, concederá entrevista coletiva às 15h.

Como mostrou o Broadcast, a expectativa é de que o governo anuncie um novo corte de despesas, próximo dos R$ 3 bilhões, devido à revisão nas projeções de crescimento do País. Com um PIB menor, ao redor de 1,5% e 1,6% neste ano, a arrecadação de tributos também diminui.

O governo já fez um aperto de R$ 29,8 bilhões em março para assegurar o cumprimento da meta fiscal, que permite déficit de até R$ 139 bilhões.

Após os cortes no Orçamento da educação terem levado a população às ruas e sob o risco de um apagão na máquina pública, a equipe econômica buscou meios de blindar ministérios de um novo bloqueio nas despesas. A tendência é que a opção seja "queimar" a reserva de R$ 5,4 bilhões existente no Orçamento para acomodar choques e emergências. Com isso, evita-se outra tesourada nos gastos dos órgãos.

Além de Rodrigues Junior, também participam da coletiva o secretário especial adjunto de Fazenda, Esteves Colnago, o secretário de Orçamento Federal, George Soares, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida e o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida.