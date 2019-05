Primeira temporada de 'Legacies', spin-off de 'The Originals', estreia no Brasil

21/05/2019 | 20:09



O universo de bruxas, lobisomens e vampiros está de volta à TV. Estreia nesta quarta-feira, 22, às 23h40, na Warner Channel, a primeira temporada da série Legacies, spin-off de The Originals, que, por sua vez, era baseada na série de sucesso The Vampire Diaries e que chegou ao fim em 2018. Legacies, na verdade, acaba sendo uma continuidade dos dois seriados anteriores, The Originals e The Vampire Diares, ambos exibidos ao longo da última década.

Ambientada na Escola Salvatore Para Jovens Superdotados, a série acompanha o dia a dia nem um pouco convencional de uma turma de jovens na cidade de Mystic Falls. Está sendo formada ali próxima geração de seres sobrenaturais - mas não se sabe ao certo quem de lá sairá como herói ou vilão.

A história tem como protagonista Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), de 17 anos, filha de Klaus Mikaelson (The Vampire Diaries) e Hayley Marshall (The Originals). Alaric Saltzman (Matthew Davis) é o responsável por ajudar a ensinar jovens vampiros, lobisomens e bruxas: não apenas Hope, como também as bruxas gêmeas Lizzie (Jenny Boyd) e Josie Saltzman (Kaylee Bryant), o vampiro MG (Quincy Fouse), o lobisomem Rafael Waithe (Peyton Alex Smith) e o enigmático Landon Kirby (Aria Shahghasemi).

Aos 19 anos, a norte-americana Danielle Rose Russell despontou em The Originals, assim como sua personagem Hope. Ao site Collider, especializado em cinema e TV, a jovem atriz contou, no final do ano passado, que só descobriu, de fato, que Legacies iria acontecer - e que a jornada de sua Hope não acabaria - meses depois que The Originals chegou ao fim.

E, de repente, Danielle se viu como a protagonista de uma série. "Estou tão agradecida por isso, e mal posso esperar para ser mais do que apenas a protagonista. Mal posso esperar para representar muito para mim e para outras pessoas. Pessoalmente, isso representa muitos marcos e muitas mudanças na vida. Tive de mudar e criar a minha vida em torno disso agora, mas eu não posso reclama. Estou gostando disso", disse ao site.

Sobre Hope, a atriz diz que, na nova série, ela está passando por uma fase difícil, de luto. Por isso, vive muito na defensiva. É atrevida, meio mal-humorada. "Ela desvia. Ela não chega muito perto das pessoas", descreveu. "Definitivamente isso tem a ver com o fato de ela ter perdido pessoas que eram muito importantes em sua vida. Então, ela diz: "Vou ser cruel com todas as pessoas ao meu redor, para que ninguém tenha que se aproximar. Eu não quero ter que passar por esse sofrimento, nunca mais". Mas é claro que ela terá. O que é um personagem sem isso? Mas estou gostando muito de interpretá-la dois anos depois."

Da produtora executiva Julie Plec (de The Vampire Diaries, The Originals), Legacies mistura terror, romance e humor. A primeira temporada tem 16 episódios. A segunda temporada está confirmada.