Matheus Jesus se destaca em treino e pode ser surpresa no Corinthians

21/05/2019 | 19:40



O volante Matheus Jesus, novo reforço do Corinthians, foi um dos destaques do treinamento realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Inscrito na Copa Sul-Americana nas alterações que o clube encaminhou nesta terça-feira para a Conmebol, o reforço tem chances de fazer na estreia na quinta-feira, quando o time faz sua primeira partida no torneio diante do Deportivo Lara, às 19h15, na Arena Corinthians.

Matheus Jesus foi bem na distribuição de jogo, errou poucos passes e mostrou bom entrosamento, apesar dos poucos treinos. As outras alterações na lista foram a entrada de Junior Urso e Régis. Aqueles que saíram foram Thiaguinho, Gustavo Silva e Romero.

Matheus foi o primeiro reforço confirmado pelo Corinthians após a conquista do Campeonato Paulista. O segundo foi o atacante Everaldo, que estava no Fluminense. Jogador do Estoril, de Portugal, ele assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada, com compra obrigatória fixada. O clube do Parque São Jorge ficará com 50% dos direitos econômicos, mas os valores da transação não foram revelados.

O treino teve pouca participação dos titulares da vitória sobre o Athletico pelo Campeonato Brasileiro. Eles fizeram treinamento curto em campo reduzido para diminuir o desgaste físico. Os reservas participaram de treinamento coletivo com participação de Jadson, Sornoza, Pedrinho e Boselli.