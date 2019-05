Mamma Bruschetta é internada com quadro de infecção em São Paulo

21/05/2019 | 18:00



Mamma Bruschetta, apresentadora do Fofocalizando, do SBT, precisou ser internada por conta de um "quadro infeccioso dermatológico" na noite da última segunda-feira, 20, na unidade Pompeia do hospital São Camilo, em São Paulo.

Na tarde desta terça-feira, 21, o hospital emitiu um boletim médico informando que o quadro clínico de Mamma é "estável", mas que a apresentadora ainda não possui previsão de alta.

Em 2017, ela também precisou ser internada por conta de uma infecção na perna, tendo alta dias depois.

Confira abaixo a íntegra do boletim médico sobre o estado de saúde de Mamma Bruschetta divulgado pelo Hospital São Camilo:

"Boletim médico - 21/05 às 13h

A paciente Mamma Bruschetta encontra-se internada no Hospital São Camilo Pompeia para tratamento de quadro infeccioso dermatológico. O quadro clínico é estável e sem previsão de alta."