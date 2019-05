Alexander Zverev ganha na estreia e avança às quartas de final em Genebra

21/05/2019 | 17:43



Em busca de um bom resultado na temporada de saibro na Europa, o alemão Alexander Zverev iniciou com o pé direito a sua campanha no ATP 250 de Genebra, na Suíça, que antecede a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam de 2019, em Paris, a partir da próxima semana. Nesta terça-feira, o atual número 5 do mundo fez a sua estreia e derrotou com facilidade o letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e passou às quartas de final.

Neste ano, Zverev só vem colecionando decepções no saibro, justamente quando defende muitos pontos obtidos pelas boas campanhas (2 títulos) neste piso em 2018. Chegou às quartas de final no ATP 500 de Munique e no Masters 1000 de Madri; parou nas oitavas no ATP 250 de Marrakesh (Marrocos) e no Masters 1000 de Montecarlo; e caiu precocemente na segunda fase do ATP 500 de Barcelona e recentemente no Masters 1000 de Roma.

Nas quartas de final, o tenista alemão terá pela frente o boliviano Hugo Dellien, de 25 anos e atual número 92 do mundo, que vem crescendo no circuito profissional. O tenista sul-americano derrotou o sérvio Janko Tipsarevic, convidado da organização e hoje em 347.º lugar no ranking, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Quem decepcionou em sua estreia foi o búlgaro Grigor Dimitrov. Depois de receber convite e furar o qualifying, o atual número 47 do mundo amargou uma nova eliminação na primeira rodada, caindo de virada para o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 6/4 e 6/2. O tenista sul-americano terá pela frente agora o húngaro Marton Fucsovics, atual campeão e cabeça de chave número 4, que entra direto na segunda rodada.

NA FRANÇA - No ATP 250 de Lyon, o destaque da terça-feira foi a vitória na estreia do canadense Felix Auger-Aliassime. Revelação da temporada, o tenista de 18 anos e 28.º colocado no ranking avançou às quartas de final ao bater o australiano John Millman por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.

Cabeça de chave número 4 do torneio, Aliassime entrou diretamente na segunda rodada. Seu próximo adversário será o norte-americano Steve Johnson, que venceu o francês Pierre-Hugues Herbert, sétimo pré-classificado, por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 6/1.

BRASILEIRAS - Além de Beatriz Haddad Maia, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva no qualifying de Roland Garros, o tênis do Brasil tem nesta semana as participações de Laura Pigossi e Luisa Stefani na chave de duplas do Torneio de Nuremberg, na Alemanha, que está tendo sua programação de jogos muito afetada pelas chuvas nos últimos dias.

Em sua estreia, Laura Pigossi e a italiana Giorgia Marchetti até disputaram alguns games nesta terça-feira, mas a partida contra as alemãs Katharina Gerlach e Julia Wachaczyk foi suspensa quando a parceria da casa liderava o placar do primeiro set por 2 a 1.

Luisa Stefani sequer teve a oportunidade de entrar em quadra. Em caso de melhora nas condições, a estreia ao lado da sérvia Nina Stojanovic deverá acontecer nesta quarta-feira contra a usbeque Akgul Ammanmuradova e a russa Valentina Ivakhnenko.